Суд Петербурга начал рассматривать дело участников ОПГ по делу о незаконной миграции

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения для Яна Спаутина, Жахонгира Жуманова, Мавруфат Хамрокуловой, Константина Слаутина и Умеды Дадабоевой по статье об организации незаконной миграции (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и для Дмитрия Моршна по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ), об этом 17 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ранее появилась информация о том, что петербургские правоохранительные органы обнаружили преступную группу, которая фиктивно ставила на учет мигрантов и помогала им получить трудовой патент.

На данный момент в суде рассматривают дела только шести участников группы, но ранее уточнялось, что предположительно их 18 человек. Участники группы создали несколько юридических лиц для оказания услуг для мигрантов.

В суде рассказали, что фигуранты возражали, просили домашний арест или запрет определенных действий.

Фото: ЗАКС.Ру