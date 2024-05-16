В Петербурге мигрантам оформляли регистрацию с помощью взломанных аккаунтов на "Госуслугах"

Петербургские правоохранительные органы обнаружили преступную группу, которая фиктивно ставила на учет мигрантов и помогала им получить трудовой патент, об этом 16 мая пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Всего в организованной преступной группе, по данным правоохранителей, состояло 18 человек. По их данным, они создали три юридических лица и с их помощью оказывали услуги, а с помощью взломанных аккаунтов на "Госуслугах" оформляли регистрацию.

Таким образом, реальные собственники жилья даже не знали, что на их адреса зарегистрированы трудовые мигранты.

В 2023 году таким образом было легализовано 7 тысяч мигрантов, которые платили за услуги от 27 до 35 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) и организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру