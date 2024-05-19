ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:59

Глава СК поручил возбудить дело из-за наезда самокатчика на прохожую в Петербурге

фото ЗакС политика Глава СК поручил возбудить дело из-за наезда самокатчика на прохожую в Петербурге

Известия о наезде самокатчика на женщину в Петербурге вызвали интерес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщили в ведомстве. Высокопоставленный силовик поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом.

Ранее сообщалось, что 16 мая самокатчик совершил наезд на жительницу Кировского района. Последняя в результате получила перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. В тяжелом состоянии петербурженка была госпитализирована.

Главное следственное управление СК по Петербургу организовало процессуальную проверку. Бастрыкин потребовал от и. о. руководителя ГСУ Максима Хлюпина возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования.

Также Бастрыкин затребовал доклады о двух инцидентах с детьми, произошедших в Петербурге на днях.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама