Напавшему на журналистку издания Al Jazeera назначили один год условного срока

Мировой судья в Петербурге вынесла приговор Игорю Бердову, который ударил журналистку издания Al Jazeera, по статье о побоях (ст.116 УК РФ), об этом 20 мая сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел в августа 2023 года у здания "ЧВК Вагнер Центра" на Зольной улице, где был расположен стихийный мемориал. Девушка участвовала в съемке телеэфира на иностранном языке. В этот момент Бердов подошел к ней и ударил по лицу.

Тогда врачи диагностировали у журналистки сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

В ходе судебного заседания Игорь Бердов признал вину. Суд назначил ему 1 год условного срока с испытательным сроком 1 год и 11 месяцев.

Фото: скриншот видео объединенной пресс-службы судов Петербурга