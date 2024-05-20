Беглов назначил Дмитрия Галкаева врио главы КРТИ

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о кадровых перестановках в городском правительстве, об этом 20 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

С понедельника, 20 мая, временным исполняющим обязанности председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга станет зампредседателя ведомства Дмитрий Галкаев.

Ранее комитет возглавлял Александр Федотов, но в конце апреля 2024 года он решил уйти в отставку по собственному желанию. В КРТИ Федотов работал с 2022 года.

На должность начальника управления внутренней политики Смольного назначили Юлану Савину. Однако с июня 2023 года они и так являлась временно исполняющей обязанности начальника.

Также за вклад и проведение в 2023 году Второго саммита, Экономического и гуманитарного форума Россия-Африка благодарность от президента России направлена вице-губернатору Петербурга Борису Пиотровскому.

Фото: ЗАКС.Ру