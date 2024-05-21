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Новости 11:17

Новым главой комитета по развитию туризма Петербурга вновь стал Евгений Панкевич

фото ЗакС политика Новым главой комитета по развитию туризма Петербурга вновь стал Евгений Панкевич

Временно исполняющим обязанности председателя комитета по развитию туризма Петербурга, предположительно, стал Евгений Панкевич, об этом 21 мая пишет "Фонтанка.ру".

Во вторник, 21 мая, коллективу ведомства его представят как первого заместителя главы и и.о. председателя. Ранее должность главы ведомства покинул Сергей Корнеев, который возглавлял комитет с 2020 года.

Евгений Панкевич уже был председателем комитета по развитию туризма с 2018 по 2020 год. После этого он работал главой Пискаревского мемориального кладбища.

Уточняется, что, на данный момент, сам Евгений Панкевич информацию не подтверждал, а на сайтах Смольного и Пискаревского кладбища нет никаких изменений.

Фото: пресс-служба комитета по развитию туризма Петербурга


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