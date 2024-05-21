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Новости 16:59

Комтранс предложил пользоваться пересадочными тарифами на период закрытия двух станций метро

фото ЗакС политика Комтранс предложил пользоваться пересадочными тарифами на период закрытия двух станций метро

На период закрытия станций метрополитена "Удельная" и "Фрунзенская" комитет по транспорту усилит движение наземного транспорта поблизости от их вестибюлей, рассказали 21 мая в ведомстве. Пассажирам рекомендовали прибегнуть к использованию пересадочных тарифов для экономии средств на проезд.

"Оплатить проезд пассажиры смогут любым видом проездного билета, в том числе воспользоваться пересадочным тарифом "60 минут" и билетом "90 минут"", — говорится в сообщении комтранса.

Первый тариф действует на наземном общественном транспорте, второй позволяет совершить еще и одну поездку на метро в придачу к перемещениям в автобусах, троллейбусах и трамваях. Стоимость первых двух поездок на тарифе "60 минут" суммарно составляет 54 рубля, последующие поездки в течение часа бесплатны. Пересадочный билет "90 минут" обойдется пассажиру в 78 рублей.

Всего в районах поблизости от "Удельной" и "Фрунзенской" в рабочие дни будут суммарно курсировать 260 транспортных средств. По выходным обслуживать пассажиров будут 180 транспортных средств. Обе станции закроются с 1 июня. Предполагается, что "Удельная" откроется после ремонта в мае 2025 года. Что касается "Фрунзенской", то здесь работы должны будут завершиться в июне 2027 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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