Комтранс предложил пользоваться пересадочными тарифами на период закрытия двух станций метро

На период закрытия станций метрополитена "Удельная" и "Фрунзенская" комитет по транспорту усилит движение наземного транспорта поблизости от их вестибюлей, рассказали 21 мая в ведомстве. Пассажирам рекомендовали прибегнуть к использованию пересадочных тарифов для экономии средств на проезд.

"Оплатить проезд пассажиры смогут любым видом проездного билета, в том числе воспользоваться пересадочным тарифом "60 минут" и билетом "90 минут"", — говорится в сообщении комтранса.

Первый тариф действует на наземном общественном транспорте, второй позволяет совершить еще и одну поездку на метро в придачу к перемещениям в автобусах, троллейбусах и трамваях. Стоимость первых двух поездок на тарифе "60 минут" суммарно составляет 54 рубля, последующие поездки в течение часа бесплатны. Пересадочный билет "90 минут" обойдется пассажиру в 78 рублей.

Всего в районах поблизости от "Удельной" и "Фрунзенской" в рабочие дни будут суммарно курсировать 260 транспортных средств. По выходным обслуживать пассажиров будут 180 транспортных средств. Обе станции закроются с 1 июня. Предполагается, что "Удельная" откроется после ремонта в мае 2025 года. Что касается "Фрунзенской", то здесь работы должны будут завершиться в июне 2027 года.

Фото: ЗАКС.Ру