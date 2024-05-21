В "Метрострое" сообщили о завершении основных строительных работ на "Чернышевской"

На станции метро "Чернышевская" завершены основные строительно-монтажные работы, сообщили 21 мая в "Метрострое Северной Столицы" (МССС). Сейчас рабочие заняты установкой декоративных и архитектурных элементов, по внешнему периметру вестибюля демонтированы почти все строительные леса.

В наклонном ходе станции установлены четыре эскалатора, теперь специалисты приступили к тестированию оборудования. " Эта модель эскалаторов позволит увеличить пропускную способность станции на 6,5 тысяч пассажиров в день, а также повысить нагрузку на станцию в часы пик до 16 тысяч человек на вход и практически до 13 тысяч на выход", — рассказали в МССС.

Также рабочие заменили кровлю вестибюля и проложили шесть тысяч погонных метров инженерных сетей. Работы по монтажу декоративного камня практически завершены, компания приступает к установке фасадных окон.

"Чернышевская" закрылась на ремонт в октябре 2022 года. Согласно планам, обновление станции должно завершиться в первом полугодии текущего года.

Фото: Метрострой Северной Столицы — мы строим метро / Telegram