Беглов поздравил новых почетных граждан Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил новоиспеченных почетных граждан города с присуждением титула, об этом 22 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее в Законодательном собрании Петербурга назвали имена тех, кому в 2024 году присваивают звание почетных граждан Петербурга. Среди них ученые Эдуард Айламазян и Дмитрий Гранов, а также артист Давид Голощекин.

Всех их Беглов поздравил с присвоением титула. Как рассказали в Смольном, в письме Эдуарду Айламазяну губернатор написал, что его звание это благодарность за заслуги в медицине.

В письме Дмитрию Гранову Беглов отметил, что ученый успешно продолжает дело своего отца, который тоже является почетным гражданином Петербурга, а в письме Голощекину причислил его к числу самых известных джазовых исполнителей.

Также губернатор пожелал новым почетным гражданам успехов в служении Петербургу. По мнению Беглова, только в Северной столице статус почетного гражданина имеет особый авторитет.

Фото: ЗАКС.Ру