Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 18:43

Проект "Лидеры Петербурга" отобрал 200 человек для подготовки к муниципальной кампании

фото ЗакС политика Проект "Лидеры Петербурга" отобрал 200 человек для подготовки к муниципальной кампании

В четверг, 23 мая в отеле на Васильевском острове прошло первое собрание участников проекта "Лидеры Петербурга", целью которого декларируется подготовка политиков нового поколения. Из 500 заявок приглашения получили 200 человек, объявили в Telegram-канале проекта. Предполагается, что курс предназначается для желающих баллотироваться на муниципальных выборах. 

Среди спикеров первой встречи стали медиаменеджер Александр Малькевич, который намерен избраться в городской парламент этой осенью по 18-му округу, а также его потенциальные коллеги: спикер ЗакСа Александр Бельский и депутат Андрей Малков, который отвечает за молодежную политику в Заксобрании.

Среди слушателей курса, судя по фотографиям с мероприятия, много участников движения "Волонтерская рота" - они пришли в фирменных толстовках с символикой объединения. 

В рамках программы подготовки для молодежи проведут лекции и практикумы. Также участники должны будут подготовить собственный проект, который должен быть реализован к выборам. Уже после голосования у них будет "выпускной". 

Напомним, "Лидеров Петербурга" анонсировали в начале апреля. ЗАКС.Ру уже рассказывал, что организацией курса занимается Фонд поддержки и развития социальных и спортивно-патриотических инициатив "Лидер". На эти цели Смольный выделил фонду грант в размере 4,5 млн рублей. 

Константин Леньков / Фото предоставлено участником мероприятия


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама