Проект "Лидеры Петербурга" отобрал 200 человек для подготовки к муниципальной кампании

В четверг, 23 мая в отеле на Васильевском острове прошло первое собрание участников проекта "Лидеры Петербурга", целью которого декларируется подготовка политиков нового поколения. Из 500 заявок приглашения получили 200 человек, объявили в Telegram-канале проекта. Предполагается, что курс предназначается для желающих баллотироваться на муниципальных выборах.

Среди спикеров первой встречи стали медиаменеджер Александр Малькевич, который намерен избраться в городской парламент этой осенью по 18-му округу, а также его потенциальные коллеги: спикер ЗакСа Александр Бельский и депутат Андрей Малков, который отвечает за молодежную политику в Заксобрании.

Среди слушателей курса, судя по фотографиям с мероприятия, много участников движения "Волонтерская рота" - они пришли в фирменных толстовках с символикой объединения.

В рамках программы подготовки для молодежи проведут лекции и практикумы. Также участники должны будут подготовить собственный проект, который должен быть реализован к выборам. Уже после голосования у них будет "выпускной".

Напомним, "Лидеров Петербурга" анонсировали в начале апреля. ЗАКС.Ру уже рассказывал, что организацией курса занимается Фонд поддержки и развития социальных и спортивно-патриотических инициатив "Лидер". На эти цели Смольный выделил фонду грант в размере 4,5 млн рублей.

Константин Леньков / Фото предоставлено участником мероприятия