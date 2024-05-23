Экономиста Константина Сонина* заочно приговорили к 8,5 года колонии

Гагаринский суд Москвы вынес заочный приговор российско-американскому экономисту Константину Сонину* в рамках дела о распространении фейков про армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Ему присудили 8,5 года реального лишения свободы и запретили на 4,5 года администрировать страницы в интернете, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В феврале Сонин* был впервые заочно арестован в России. Год назад его объявили в розыск.

Преследование ученого началось из-за постов в его личном Telegram-канале, которые он посвятил боевым действиям на Украине. Суд рассмотрел его дело меньше чем за два месяца.

*Минюст внес Константина Сонина в единый реестр иноагентов

фото: kuji podcast / YouTube (скриншот)