Суд в Москве зарегистрировал уголовные дела в отношении Гозмана* и Сонина**

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал уголовные дела о распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти или вражды (п. д. ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) в отношении политика Леонида Гозмана* и экономиста Константина Сонина**, сообщило 1 апреля РИА "Новости". Сами обвиняемые находятся вне пределов России.

Согласно информации на сайте суда, оба уголовных дела были зарегистрированы в пятницу, 29 марта. Даты заседаний по ним пока не назначены.

О возбуждении уголовного дела в отношении Гозмана* стало известно в декабре 2023 года, в феврале суд заочно арестовал его. Что касается Сонина**, то информация о его преследовании была обнародована в конце марта 2023 года. Он также был заочно арестован Гагаринским судом в один день с Гозманом*.

*Минюст внес Леонида Гозмана в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Константина Сонина в единый реестр иноагентов

Фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот)