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Муниципал 11:08

Бывшего петербургского мундепа Юферева заочно арестовали

фото ЗакС политика Бывшего петербургского мундепа Юферева заочно арестовали

В Петербурге на два месяца заочно арестовали бывшего депутата МО "Смольнинское" Никиту Юферева, который осенью 2022 года релоцировался в Сербию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Экс-мундепа преследуют по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) из-за постов в социальной сети X (бывший Twitter). В деле имеется два эпизода. Его возбудили после "административки" по ст. 20.3.3 КоАП, возникшей из-за обращения Юферева вместе с коллегами к Государственной думе с критикой президента. В апреле стало известно, что мундеп объявлен в розыск.

Весной 2024 года Законодательное собрание Петербурга приняло закон о роспуске совета "Смольнинского".

Фото ЗАКС.Ру


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