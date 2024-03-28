"Ротонда": На депутата "Смольнинского" Никиту Юферева завели дело о дискредитации армии

В отношении депутата МО "Смольнинское" Никиты Юферева возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации Вооруженных сил (ст. 280.3 УК) из-за его постов в социальных сетях, сообщил Telegram-канал "Ротонда" 28 марта. Сейчас муниципал находится за границей. Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Основанием для возбуждения дела стали три публикации муниципала в социальной сети X (бывший Twitter). Глава МО "Смольнинское" Григорий Ранков рассказал "Ротонде", что районный отдел Следственного комитета обращался к нему с просьбой предоставить характеристику на Юферева. В документе сообщалось, что это необходимо в связи с возбуждением уголовного дела. Ранкова также допросили в качестве свидетеля. Сам Юферев никаких уведомлений от правоохранительных органов не получал.

Юферев покинул Россию осенью 2022 года после того, как его и других депутатов оштрафовали по административной статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за обращения к Государственной думе с критикой действий президента. Недавно он сообщил, что написал книгу о МО "Смольнинское". Отметим, со дня на день в силу вступит закон о роспуске муниципального совета из-за непроведения собраний более трех месяцев - ранее суд признал совет депутатов бездействующим.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру