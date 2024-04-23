Экс-мундепа Смольнинского Никиту Юферева объявили в розыск

Бывшего депутата МО "Смольнинское" Никиту Юферева объявили в розыск, выяснил ЗАКС.Ру. Соответствующая карточка появилась в базе данных МВД. В ней сказано, что муниципал разыскивается по статье УК. Какой именно - не уточняется (как и в других случаях в полиции эти данные не сообщают).

В конце марта стало известно, что Юферев стал фигурантом уголовного дела по статье о повторной дискредитации Вооруженных сил (ст. 280.3 УК). Поводом послужили несколько публикаций в социальной сети X (бывший Twitter). Максимальное наказание по этой статье - до 5 лет лишения свободы.

Сам Юферев сейчас находится за рубежом. Он покинул Россию вскоре после того, как был оштрафован по административной статье о дискредитации армии из-за коллективного обращения депутатов МО "Смольнинское" к Государственной думе с критикой президента и спецоперации осенью 2022 года.

Недавно бывший муниципал рассказал ЗАКС.Ру, что написал книгу об истории муниципалитета.

Напомним, с 1 апреля совет МО "Смольнинское" официально распущен из-за непроведения собраний более трех месяцев подряд.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру