Публичные слушания по законопроекту об исполнении бюджета Петербурга состоятся в начале июня

В начале лета в Петербурге состоятся публичные слушания по законопроекту об исполнении городского бюджета, сообщил 24 мая спикер Заксобрания Александр Бельский. По словам председателя петербургского парламента, слушания состоятся в заочной форме в период с 4 по 6 июня.

"Публичные слушания по законопроекту об исполнении бюджета города в 2023-м пройдут с 4 по 6 июня. Форма заочная, все информационные материалы будут размещены на сайте парламента", — написал Бельский в своем Telegram-канале.

Спикер высказал мнение, что публичные слушания выступают "реальной возможностью" для горожан внести предложения касательно совершенствования бюджетной политики города. Он также заявил о том, что годом ранее депутаты "впервые рассматривали каждое из расходных назначений не только в качестве решения конкретной задачи, но и как элемент, необходимый для развития целых направлений жизни Петербурга".

Ранее стало известно о том, что подготовленный еще в марте законопроект о бюджете поступил на рассмотрение ЗакСа. Согласно документу, дефицит городской казны превысил 26 миллиардов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру