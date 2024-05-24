Бывший завод Nissan в Петербурге отправил в простой часть сотрудников

Расположенный в конце Комендантского проспекта "Автозавод Санкт-Петербург" (в прошлом Nissan) отправил в простой 317 сотрудников. Они остались без работы как минимум до 31 мая, о чем посредством официального запроса узнал ТАСС.

Таким образом, в простое оказались менее трети штатных сотрудников автопредприятия.

Напомним, что завод Nissan впервые приостановил работу в марте 2022 на фоне новых пакетов западных санкций и связанных с ними логистических проблем. Производство остановилось более чем на год, после чего на базе бывшего японского предприятия стало работать отечественное юрлицо. За прошлый год, по официальным данным, "Автозавод Санкт-Петербург" произвел 10 тысяч автомобилей.

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