В Петербурге суд арестовал иностранку по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней

Красногвардейский суд отправил под арест гражданку Узбекистана Ироду Сатторову по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней (ч.2 ст.135 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ранее внимание к делу проявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По версии следствия, фигурантка проживала в квартире с женщиной и при этом "совершала развратные действия в отношении несовершеннолетней дочери сожительницы". Уголовное дело было возбуждено после обращения ребенка к школьному психологу.

Сатторова была задержана накануне. В суде она просила о назначении домашнего ареста, отметили в судебной пресс-службе.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минюста Константину Чуйченко ограничить занятие государственных должностей для людей, которые не определились с собственной сексуальной ориентацией или меняли пол*.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

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