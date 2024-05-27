Горелкин пожелал видеть в реестре иноагентов их паблики в соцсетях

В отдельную графу в реестре иноагентов следует заносить не только доменные имена сайтов, но также и паблики в социальных сетях, полагает зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия"). Парламентарий выразил надежду, что Минюст в своей деятельности исполнит его пожелание.

Высказывание Горелкина связано с ранее появившимся известием о планах Минюста вносить в реестр иноагентов доменные имена принадлежащих им сайтов.

"Некоторые иноагенты пользуются правовой неопределенностью и продолжают поддерживать официальные паблики на российских площадках без указания своего статуса", — объяснил депутат, почему полагает необходимым внесение в список также соцсетей иноагентов.

В начале мая Горелкин заявил о необходимости ввести запрет на упоминание заблокированных в России социальных сетей.

Фото: Telegram-канал "Горелкин"