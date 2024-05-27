Думский комитет поддержал проект о нежелательных иностранных организациях с госучастием

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о возможности признания нежелательными в России организаций, учредителями или участниками которых выступают государственные органы зарубежных стран, сообщило 27 мая РИА "Новости". Сейчас признать нежелательной в России можно лишь неправительственную организацию.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в минувшем феврале. Поправки касаются закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", а также иных законов, Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях.

Также комитет одобрил пакет внесенных в апреле поправок, предусматривающих административную и уголовную ответственность за участие в нежелательных организациях, передает ТАСС. Из соответствующих статей КоАП и УК предлагается убрать уточнения, касающиеся неправительственного характера нежелательных организаций.

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