В Госдуме одобрили введение штрафов для самокатчиков

Законопроект о введении штрафов за нарушение ПДД при езде на СИМ (средствах индивидуальной мобильности) получил одобрение комитета Госдумы по законодательству и госстроительству, передает 27 мая ТАСС. Инициатива была внесена на рассмотрение парламентариев четырьмя членами Совета Федерации в минувшем апреле.

"Комитет <...> поддерживает концепцию представленного законопроекта и рекомендует Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона", — транслирует информагентство решение депутатов.

Также комитет поддержал в понедельник законопроект о возможности признания нежелательными организаций, в которых принимают участие госорганы иностранных государств.

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