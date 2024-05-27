Смольный хочет выделить 270 млн рублей на наборы новорожденным в 2024 году

Принятый закон о подарочных наборах с детскими товарами для новорожденных в 2024 году может обойтись городскому бюджету в 270 млн рублей. Соответствующий проект постановления опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации Петербурга. Проходить проверку документ будет с 27 мая по 9 июня.

Согласно проекту документа, комитету финансов поручат выделить средства из резервного фонда комитету по делам записи актов гражданского состояния с 1 августа 2024 года. Ответственной за исполнение постановления станет вице-губернатор Ирина Потехина. С 1 августа в Петербурге начнет действовать закон о подарочных наборах. Изначально в Смольном говорили, что на эти цели до конца года могут потратить более 300 млн рублей.

Напомним, закон о наборах для новорожденных был подписан губернатором Александром Бегловым в конце апреля. В каждый комплект войдут дюжина предметов, среди которых видеоняня, увлажнитель воздуха и другие приспособления. Один такой набор должен стоить около 15 тысяч рублей. Его будут получать все рожденные в городе дети при условии, что хотя бы один из родителей имеет место жительства в Петербурге. Вручать наборы собираются при регистрации в органах ЗАГС.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру