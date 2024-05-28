С начала месяца инспекторы комтранса выявили более четырех тысяч нарушений со стороны самокатчиков

За неполный месяц пешие инспекторы городского центра управления парковками обнаружили в центре Петербурга свыше четырех тысяч нарушений правил пользования электросамокатами, сообщили 28 мая в комитете по транспорту. Проверки соблюдения правил пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ) в зоне платной парковки стартовали в начале мая.

В 80 % случаев водители самокатов не спешиваются на пешеходных переходах, отметили в комитете. К числу других частых нарушений относятся поездки вдвоем или втроем, нарушения ПДД при езде, неправильная парковка и использование СИМ несовершеннолетними.

"Информация о всех нарушителях направлена в кикшеринговые компании для привлечения их к ответственности", — уточнили в комтрансе.

С начала мая операторы кикшеринга заблокировали свыше 150 аккаунтов и выписали более двух тысяч предупреждений на основании выявленных нарушений. При этом фиксацией нарушений занимаются не только пешие инспекторы. Как отметили чиновники, соблюдение правил пользования самокатами отслеживается также при помощи камер видеонаблюдения, это происходит во всем городе.

За первую неделю мая пешие инспекторы выявили 380 нарушений со стороны самокатчиков.

Фото: ЗАКС.Ру