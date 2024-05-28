На Московские ворота начали возвращать отреставрированные украшения

Реставраторы начали возвращать на Московские триумфальные ворота отреставрированные украшения, сообщили 28 мая в администрации губернатора Петербурга. Акротерии в виде античных доспехов, вооружения и штандартов были восстановлены в условиях мастерских, их установка знаменует заключительный этап реставрации памятника.

Последняя по счету реставрация ворот производилась к празднованию 300-летия Петербурга. Нынешние работы стартовали в феврале 2023 года.

"Погодные условия, транспортные потоки на площади негативно сказались на всем сооружении. Средства на реставрацию выделили из бюджета города по программе КГИОП", — отметил губернатор Александр Беглов.

Помимо акротериев, реставрация в мастерских затронула 30 скульптур гениев и 273 знака посвятительных надписей. Их должны вернуть на прежние места этим летом. Кроме того, непосредственно на месте ведется восстановление чугунных колонн и кровли сооружения.

Окончание работ запланировано на предстоящий сентябрь.

В прошлом году при реставрации одной из скульптур Московских ворот был обнаружен тайник с монетами, значками, сторублевой купюрой и стихотворением. Предположительно, из спрятали в ходе предыдущей реставрации.

Фото: gov.spb.ru