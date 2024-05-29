Проведение прямой линии президента остается "на повестке дня", заявили в Кремле

Формат прямой линии с президентом Владимиром Путиным по-прежнему остается актуальным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос о ее проведении в 2024 году.

"Прямая линия остается как формат на повестке дня", — передает слова Пескова ТАСС.

В прошлый раз прямая линия состоялась в середине декабря 2023 года, до этого ее устраивали в июне 2021 года. Последнее на текущий момент мероприятие проходило в совмещенном с большой пресс-конференцией формате. Среди прочего, общение президента с народом и журналистами запомнилось его встречей с виртуальным "двойником". О том, как прошло событие, ЗАКС.Ру писал в своем материале.

Фото: скриншот пресс-конференции "Итоги года" с Владимиром Путиным