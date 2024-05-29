В ночь на субботу транспорт в Петербурге будет работать круглосуточно

Петербургский метрополитен и наземный транспорт будут работать круглые сутки в ночь с 31 мая на 1 июня, рассказали в комитете по транспорту. Причиной этого назвали мероприятия в честь Дня города.

"В ночь с 31 мая на 1 июня с 00:00 до 06.00 будет организована круглосуточная ночная работа городского общественного транспорта: наземного и метрополитена", — говорится в сообщении комтранса.

В ночь на субботу будут курсировать автобусы №№ 2, 4, 74, 193, 239 и 271, троллейбусы №№ 23 и 46, а также трамваи №№ 20 и 55.

Интервал движения наземного транспорта составит полчаса. Поезда метрополитена будут ходить через каждые 7-8 минут.

День города в Петербурге отмечается 27 мая, в этом году дата выпала на понедельник. По традиции, в этот день в ротонде Мариинского дворца вручили знаки почетным гражданам. Праздничная дата запомнится также известием о том, что губернатор Александр Беглов будет переизбираться от "Единой России".

Фото: ЗАКС.Ру