Суд в Москве отказал правозащитнику Орлову* в снятии статуса иноагента

Попытка правозащитника Олега Орлова* добиться исключения их списка иностранных агентов окончилась неудачей, передает 29 мая "Интерфакс". Иск сооснователя "Мемориала"** рассматривал Замоскворецкий суд Москвы.

Орлов* вместе с представителями требовали признать незаконным решение Минюста о включении правозащитника в реестр иноагентов и обязать ведомство исключить его из списка. При этом истец участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО Сызрани.

Суд требования Орлова* отклонил.

В конце февраля суд пересмотрел вынесенный правозащитнику приговор по делу о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ), заменив назначенный ему штраф 2,5 годами лишения свободы. Перед этим, в начале месяца, Минюст признал его иноагентом.

*Минюст внес Олега Орлова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Мемориал" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру