Бугры получат статус города

Депутаты Заксобрания Ленобласти в трех чтениях проголосовали за законопроект, наделяющий поселок Бугры, который граничит с северной частью Петербурга, статусом города. Муниципалитет сохранится в нынешних границах, о чем сообщает пресс-служба областного ЗакСа.

В связи с принятыми изменениями в законодательство выборы новых депутатов Бугровского городского поселения состоятся 8 сентября, в Единый день голосования.

В последние годы в Буграх наблюдался резкий рост жилищного строительства и, соответственно, увеличение численности населения. Косвенно об этом свидетельствуют жалобы на переполненный транспорт, звучащие в последние месяцы от местных жителей.

На прошлой неделе стало известно, что поселок имени Тельмана в Тосненском районе тоже станет городом.

Фото: ЗАКС.Ру