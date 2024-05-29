Смольный определил правила поведения чиновников в VK

В комитете по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга решили разработать рекомендации, как чиновники Смольного должны вести свои страницы в социальной сети "ВКонтакте". Проект постановления сегодня, 29 мая разместили в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города. Правила "цифрового этикета" могут распространить на членов правительства, председателей комитетов и подведомственных учреждений.

Ответственные лица за ведение каждого из "госпабликов" должны будут разработать контент-план, дизайн и стилистику страницы. Они же будут следить за содержанием комментариев пользователей. Так, удалять сообщения от посетителей страничек будут в случае нарушения законов России, правил соцсети, при наличии политической и коммерческой рекламы, "неконструктивную критику" и "провокационные заявления" о работе чиновников.

Авторам контента на госпабликах запрещено будет размещать чьи-либо персональные данные, негативную эмоциональную оценку, недостоверную информацию, а также материалы, которые порочат честь и достоинство.

Рабочую группу по координации создания госпабликов возглавит вице-губернатор Борис Пиотровский. Ранее в администрации Петербурга решили сформировать специальную комиссию, которая будет определять успешность пабликов, в том числе через подсчет лайков. Ее также возглавляет Пиотровский.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру