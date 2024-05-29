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Новости 19:05

Миронов узнал об отсрочке строительства КПО "Рахья"

фото ЗакС политика Миронов узнал об отсрочке строительства КПО "Рахья"

Росприроднадзор ответил на запрос лидера справедливороссов Сергея Миронова, поинтересовавшегося судьбой комплекса переработки отходов "Рахья", против которого он вместе с однопартийцами выступает.

К запросу политик приложил протестные подписи и отрицательные результаты общественной экологической экспертизы. В ответе от ведомства говорится, что сам оператор забрал документы с государственной экспертизы, так и не завершившейся.

"Нет положительного заключения - нет стройки, это хорошо. Но это может оказаться лишь временной отсрочкой", - прокомментировала ситуацию лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова в своем Telegram-канале.

По ее мнению, Ладожское озеро как стратегический ресурс и качество воды в нем должны быть более надежно защищено законодательством. Тихонова вместе с единомышленниками добивается принятия по отношению к Ладоге мер, аналогичных тем, которые защищают Байкал. Пока эта борьба успеха не принесла.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 
Тихонова Надежда Геннадьевна 




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