Миронов узнал об отсрочке строительства КПО "Рахья"

Росприроднадзор ответил на запрос лидера справедливороссов Сергея Миронова, поинтересовавшегося судьбой комплекса переработки отходов "Рахья", против которого он вместе с однопартийцами выступает.

К запросу политик приложил протестные подписи и отрицательные результаты общественной экологической экспертизы. В ответе от ведомства говорится, что сам оператор забрал документы с государственной экспертизы, так и не завершившейся.

"Нет положительного заключения - нет стройки, это хорошо. Но это может оказаться лишь временной отсрочкой", - прокомментировала ситуацию лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова в своем Telegram-канале.

По ее мнению, Ладожское озеро как стратегический ресурс и качество воды в нем должны быть более надежно защищено законодательством. Тихонова вместе с единомышленниками добивается принятия по отношению к Ладоге мер, аналогичных тем, которые защищают Байкал. Пока эта борьба успеха не принесла.

Фото: ЗАКС.Ру