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Новости 12:56

В Москве суд зарегистрировал дело о дискредитации армии в отношении блогера Варламова*

фото ЗакС политика В Москве суд зарегистрировал дело о дискредитации армии в отношении блогера Варламова*

Тверской суд Москвы зарегистрировал 30 мая административное дело о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении блогера Ильи Варламова*, следует из базы данных столичных судов. Дело находится у судьи, дата заседания по нему пока не назначена.

Что именно послужило причиной составления административного протокола, неизвестно.

Наказание по вмененной блогеру статье предусматривает для физлиц наложение штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

В декабре 2023 года суд оштрафовал Варламова* за отсутствие маркировки иноагента, что стало для него вторым взысканием по этой статье. Первое ему назначили за несколько месяцев до этого, в августе.

*Минюст внес Илью Варламова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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