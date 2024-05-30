Горизбирком будет работать без выходных до ЕДГ

Горизбирком Петербурга переходит на режим работы без выходных, сообщил глава комиссии Максим Мейксин 30 мая. Из его слов следует, что отдохнуть членам ГИК удастся лишь после выборов в сентябре.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия переходит на работу без выходных до Единого дня голосования 8 сентября 2024 года", — написал Мейксин в своем Telegram-канале.

Ранее Заксобрание Петербурга назначило дату выборов губернатора на 8 сентября. Одновременно должны пройти муниципальные выборы и довыборы в ЗакС по 18-му округу.

Фото: ЗАКС.Ру