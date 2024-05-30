ЗакС назначил выборы губернатора на 8 сентября

Законодательное собрание Петербурга на заседании 30 мая приняло в целом проект постановления о назначении выборов губернатора, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Голосование должно состояться 8 сентября. Одновременно с губернаторскими в единый день голосования пройдут муниципальные выборы и дополнительные выборы в Заксобрание по 18-округу.

- Уважаемые коллеги, жду всех на выборах 8 сентября, - обратился Бельский к депутатам.

Депутаты начали рассматривать постановление о проведении выборов в первый день, как это стало возможно. Решение о проведении голосования должно быть принято депутатами не ранее 100 дней и не позднее 90 дней до дня, предшествующему голосованию. Собеседники ЗАКС.Ру из Санкт-Петербургской избирательной комиссии рассказали, что назначить выборы возможно с 30 мая по 9 июня. Обычно заседания парламента проходят по средам, однако из-за торжественных мероприятий, приуроченных к дню основания Петербурга, депутаты решили отложить собрание на четверг, 30 мая.

Ранее председатель ЗакСа Александр Бельский рассказывал, что выборы будут длиться три дня, с 6 по 8 сентября, однако решение о том, будут ли это многодневные выборы, должен принять Горизбирком. В комиссии также выступают в поддержку этой идеи.

Напомним, о намерениях побороться за губернаторский пост заявили несколько человек: лидер городского отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Надежда Тихонова, действующий губернатор Александр Беглов, который пойдет на выборы от "Единой России", а также мундеп Павел Брагин из партии "Зеленых" и предпринимательница Мария Михайлова, которую выдвинет "Родина". Также своих кандидатов готовят в партиях КПРФ и "Новые люди". В качестве кандидата от последних рассматривается бывший участник КВН Сангаджи Тарбаев.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру