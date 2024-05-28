"Фонтанка": Сангаджи Тарбаев может стать кандидатом в губернаторы от "Новых людей"

В партии "Новые люди" рассматривают депутата Госдумы, бывшего игрока КВН Сангаджи Тарбаева в качестве кандидата на пост губернатора Петербурга, сообщила "Фонтанка" 27 мая. О возможности того, что он может составить конкуренцию действующему губернатору Александру Беглову Тарбаев лично подтвердил изданию.

Ему 42 года, родился в Элисте. Выступал в команде КВН "Сборная РУДН". В сентябре 2021 года избрался в Госдуму от партии "Новые люди". Возглавляет думский комитет по туризму. В разговоре с "Фонтанкой" он отметил: что туризм - единственное, что связывает его с Петербургом. При этом плохим кандидатом себя не считает.

"У нас много таких руководителей регионов, которые не имеют отношения к региону, здесь главное эффективность управленца. Я не могу сказать, что у меня много опыта для управления таким большим городом, здесь нужна команда, поэтому неправильно рассуждать категориями свой или не свой", - рассказал Тарбаев "Фонтанке".

Также он рассказал, что пока "не до конца понимает ситуацию вокруг выборов" и хочет глубже погрузиться в этот вопрос.

"Я в чужих играх не участвую, поэтому решения об участии в выборах пока нет. Я не играю в игры, когда моим именем решают сиюминутные чужие задачи. Нужно в этом разобраться" - добавил депутат.

Напомним, пока четверо человек заявили о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора. Это лидер петербургского отделения "Справедливой России - За правду" Надежда Тихонова, действующий губернатор Александр Беглов, который будет баллотироваться от "Единой России", а также мундеп из Ульянки Павел Брагин, который будет представлять "Зеленых" и предпринимательница Мария Михайлова от партии "Родина".

Константин Леньков / Фото Государственная дума