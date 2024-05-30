Экс-кандидат в президенты Малинкович попробует свои силы на выборах губернатора Петербурга

Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович 30 мая объявил о планах принять участие в выборах губернатора Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. О своем желании выдвинуться Малинкович сообщил на собрании "Экспертного клуба - 2024".

- Мы считаем неплохо работает действующий губернатор, однако он все-таки человек не левых взглядов, тем более в городе осталось много либеральной шушеры. Мы пойдем на выборы, официально заявляю, - рассказал Малинкович.

В феврале 2024 года Центризбирком отказался регистрировать Малинковича в качестве кандидата на выборах президента - в подписях в поддержку его выдвижения нашли более восьми тысяч бракованных автографов.

Напомним, 30 мая Заксобрание назначило проведение выборов губернатора на 8 сентября. Голосование, вероятней всего, продлится три дня.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру