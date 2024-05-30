Основатель клиники "Евромед" Александр Абдин намерен пойти на выборы губернатора Петербурга

"Российская партия свободы и справедливости" намерена выставить на выборы губернатора Петербурга Александра Абдина, основателя Euromed Clinic, который в 2021 году пытался избраться в городской парламент, передает коррепондент ЗАКС.Ру. Абдин объявил о своих планах участвовать в голосовании 30 мая на заседании "Экспертного клуба - 2024".

Абдин на встрече рассказал, что хочет "вернуть город жителям". В частности, он предложил сделать Невский проспект пешеходным. Также он в своем коротком выступлении упомянул благоустройство и рекреационные зоны.

Во время кампании в ЗакС Абдин разместил в Петербурге билборд с лозунгом "Я не бла-бла-бла". На выборы он шел в качестве самовыдвиженца. В итоге Абдин занял третье место, уступив в 7-м округе избранной Елене Раховой ("Единая Россия) и Надежде Тихоновой (СРЗП).

Законодательное собрание Петербурга 30 мая официально назначило дату выборов губернатора Петербурга на 8 сентября.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру