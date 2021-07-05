Кандидат в депутаты ЗакСа заявил, что он не "бла-бла-бла"

На севере Петербурга заметили билборд с лозунгом "Я не бла-бла-бла" кандидата-самовыдвиженца в депутаты Заксобрания Александра Абдина. Фотография агит-материала была опубликована в Telegram-канале "Будничный", который ведет депутат МО "Смольнинское" Диана Серая.

На своем предвыборном сайте Абдин объясняет, почему он не "бла-бла-бла". Перечисляются его достижения в качестве медика и предпринимателя. В частности, помощь в сохранении Военно-медицинской академии имени Кирова и работа в совета экспертном совете по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике.

Абдин - главный врач и управляющий партнер клиники "Евромед", основатель сети медицинских центров "Полис". Он подал документы для участия в выборах по округу № 12 (Приморский). В своем Facebook-блоге кандидат писал, что ранее состоял в Партии пенсионеров, однако позже решил действовать самостоятельно.

Фото: Telegram/Будничный