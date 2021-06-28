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9:58

Главный врач клиники "Евромед" выдвинулся в ЗакС от Приморского района

фото ЗакС политика Главный врач клиники "Евромед" выдвинулся в ЗакС от Приморского района

Основатель сети медицинских центров "Полис", управляющий партнер и главный врач клиники "Евромед" Александр Абдин подал документы для участия в выборах депутатов Заксобрания Петербурга по округу № 12 (Приморский район). Информация об этом появилась на сайте Горизбиркома.

Абдин решил участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. В своем Facebook-блоге он писал, что ранее состоял в Партии пенсионеров, однако позже решил действовать самостоятельно.

"Знаю, что без поддержки партии мне будет сложнее добиться своей цели. В тоже время, я знаю, что смогу решать более широкий спектр вопросов", - сообщил Абдин.

Он также заявил, что сам проживает в Приморском районе. Основными проблемами округа он назвал транспортный вопрос, доступность зеленых зон, а также качество дорог, парковок и детских площадок.

Напомним, "Единая Россия" планирует выставить по округу № 12 вице-губернатора Николая Бондаренко. В настоящее время эту территории в ЗакСе представляет депутат Андрей Анохин, который решил переизбраться в городской парламент по спискам Российской партии свободы и справедливости.

На утро 28 июня на сайте Горизбиркома была представлена информация еще по двум самовыдвиженкам. Одна из них - дочь спикера Заксобрания Вячеслава Макарова Марина Лыбанева. Она намерена идти по округу № 2 (Петроградский район), который в последние годы представлял в ЗакСе ее отец. Кроме того, документы для участия в выборах по округу № 3 (Центральный район) сдала член незарегистрированной Либертарианской партии России Марина Мацапулина.

Фото: Facebook/ Александр Абдин


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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