Марат Оганесян: Строительство "Театральной" не улучшает состояние Мариинки

Новую, четвертую сцену Мариинского театра собираются построить в историческом "Доме Ш.З. Иоффа с кинематографом" на Лермонтовском проспекте. На ней будут выступать молодежные коллективы. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на члена президиума петербургского отделения ВООПИК Игоря Пасечника.

Создание новой сцены даст возможность закрыть на реконструкцию основное здание театра, рассказал помощник худрука Мариинки Марат Оганесян, известный петербуржцам по коррупционному делу.

"Сейчас театр эксплуатируется достаточно сложно. Каждый год мы там проводим очень много мероприятий для того, чтобы здание поддерживать", - признался представитель театра.

На сегодняшний день, по словам бывшего вице-губернатора, на технические параметры Мариинки влияют продолжающиеся работы по строительству станции метро "Театральная".

"К сожалению, длительное строительство метрополитена не улучшает состояние здания, скажем так", - сказал бывший чиновник.

фото: gov.spb.ru