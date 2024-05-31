Горизбирком утвердил трехдневные выборы в сентябре 2024 года

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 31 мая приняла решение о проведении трехдневных выборов в сентябре 2024 года, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Таким образом, 6,7 и 8 сентября жители города будут выбирать губернатора, депутатов муниципальных советов, а также депутата Заксобрания по 18-му округу.

В ГИК обоснованность проведения трехдневных выборов объяснили желанием сделать процесс голосования для избирателей более комфортным. С критикой многодневного формата проведения выборов выступил член комиссии от "Яблока" Павел Шапчиц. Он заявил, что с повышением инклюзивности, по его мнению, снижается прозрачность выборов. Его поддержал лишь представитель партии КПРФ Андрей Беляков.

- Позиция из-за границы нам понятна, - ответил председатель комиссии Максим Мейксин на возражение Шапчица.

Пока о планах принять участие в выборах объявили восемь человек. Среди них действующий губернатор Александр Беглов, лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова, мундеп Павел Брагин, предпринимательница Мария Михайлова, врач Александр Абдин, экс-кандидат в президенты Сергей Малинкович и другие. ЗАКС.Ру уже рассказывал о старте предвыборной гонки.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру