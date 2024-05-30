ЗакС дал старт губернаторской гонке

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Петербургский парламент 30 мая принял постановление о назначении выборов губернатора на 8 сентября, тем самым дав официальной старт избирательной кампании. Фактически она уже в самом разгаре. На момент объявления выборов более пяти человек заявили о намерениях побороться за место главы Северной столицы. К вечеру претендентов стало еще больше.

Назначение даты проведения выборов губернатора Петербурга - прерогатива Законодательного собрания. Парламент должен сделать это не ранее, чем за 100 дней до дня, предшествующего дню голосования и не позднее 90 дней до этого момента. Как рассказали ЗАКС.Ру члены Горизбиркома, депутаты могли назначить выборы в период с 30 мая по 9 июня. Тянуть с определением даты не стали. Парламент разом в двух чтениях принял постановление 30 мая, в четверг. Так совпало, что вместо традиционной среды, когда обычно проходят пленарные заседания, из-за занятости в торжественных мероприятиях ко дню города заседание решили отложить на один день.



















К этому моменту в городе уже успели разрешиться несколько политических интриг. Одна из них - пойдет ли действующий губернатор Александр Беглов на выборы в качестве самовыдвиженца или при поддержке партии "Единая Россия". Беглов выбрал второй вариант. Предложение идти под флагом ЕР он принял в присутствии председателя партии Дмитрия Медведева и петербургского истеблишмента 27 мая. Ранее он "получил добро" на участие в выборах от уроженца Ленинграда Владимира Путина.

Также в выборах собирается участвовать Надежда Тихонова, которая возглавляет городское отделение "Справедливой России - За правду". Она объявила о своих планах раньше остальных кандидатов. Другие парламентские партии пока официально не заявляли о своих представителях на сентябрьских выборах. Коммунисты определяться примерно через неделю. Вероятней всего, кандидатом станет лидер фракции КПРФ Роман Кононенко - его выдвижение одобрили в Центральном комитете партии. У ЛДПР имя кандидата станет известно на этих выходных. Некоторую неопределенность посеял депутат из фракции "Новые люди" Дмитрий Панов. На встрече с политолитолагами он посетовал на сложно преодолимый муниципальный фильтр и предположил, что партия сделает акцент на муниципальных выборах. Вскоре руководство городского отделения партии заявило, что Панов не уполномочен делать подобные заявления, а решение по выборам губернатора станет известно 4 июня. У "Яблока", вероятней всего, своего кандидата на пост главы города не будет, предположил в беседе с ЗАКС.Ру источник в партии.

Непарламентские, или как их принято называть, малые партии также подготовили своих представителей. "Зеленые" после обновления руководства в Петербурге решили выдвинуть своего председателя Павла Брагина, депутата из МО "Ульянка". "Родина", которая провалилась в 2021 году на выборах в Заксобрание, выдвинула Марию Михайлову, предпринимательницу. В прошлом она носила фамилию Майорова и была связана с изданием, которое "разоблачало" либеральных журналистов. Также не смог пройти мимо выборов губернаторов председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. У него за плечами несколько избирательных кампаний, которые в основном для него заканчиваются последним местом по числу голосов. В последний раз в качестве кандидата он принимал участие в выборах президента. Из гонки на пост главы государства он выбыл из-за брака в подписях. Также внезапно о себе напомнил петербургский предприниматель Александр Абдин, который пытался в 2021 году избраться в качестве самовыдвиженца в Заксобрание Петербурга. Во время той кампании он успел отличиться броским лозунгом "Я не бла бла бла". В этой компании по совету политтехнологов он им пользоваться не будет.

Еще о намерениях принять участие в выборах сообщил активист из Василеостровского района Александр Виноградов. Он в основном известен местным жителям своей борьбой с незаконной торговлей. В своем Telegram-канале он заявляет, что уже смог договорится с 93 муниципальными депутатами о поддержке его кандидатуры. Всего автографов от мундепов потребуется 155, при этом депутаты должны быть из не менее 84 муниципальных образований. Еще в качестве вероятного кандидата звучит имя петербургской 83-летней активистки Людмилы Васильевой.

Бюллетень на губернаторских выборах напрямую зависит от воли муниципальных депутатов, избранных пять лет назад. Именно они будут решать, кто сможет пройти мунфильтр - каждый мундеп может оставить лишь одну подпись. Едва ли проблемы возникнут у представителя "Единой России". Партия власти имеет большинство мест в муниципальных советах. Остальным желающим бороться за пост губернатора предстоит, как они говорят, "договариваться", в том числе и с единороссами. По мнению спикера парламента Александра Бельского, в муниципальных выборах никакой политики нет, в отличии от выборов главы города. Таким образом, итог "аполитичных" выборов влияет на вполне политические выборы главы Петербурга.













Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру