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Новости 18:27

"Новые люди": Панов не уполномочен делать заявления о выборах

фото ЗакС политика "Новые люди": Панов не уполномочен делать заявления о выборах

В петербургском отделении "Новые люди" рассказали ЗАКС.Ру, что слова депутата Заксобрания Дмитрия Панова о возможном отказе от участия партии в выборах губернатора были неверно интерпретированы. Глава горотделения Анастасия Васильева уточнила, что решение будет принято советом партии 4 июня.

- Слова Дмитрия Панова интерпретированы неверно. Никаких заявлений по этому вопросу он делать не уполномочен. Решение будет принято 4 июня советом партии, - сказала Васильева.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналы сообщили, что "Новые люди" не будут выдвигать своего кандидата на выборах губернатора из-за сложности с преодолением муниципального фильтра и предпочтут сосредоточиться на муниципальной кампании. Напомним, для получения статуса "зарегистрированного кандидата" претенденту нужно заручиться поддержкой 155 депутатов из 84 муниципалитетов. 

Выборы губернатора назначены на 8 сентября и, скорее всего, будут длиться три дня. Ранее "Фонтанка" писала, что "Новые люди" рассматривают в качестве кандидата в губернаторы бывшего участника КВН и депутата Госдумы Сангаджи Тарбаева. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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