Роман Кононенко может стать кандидатом в губернаторы Петербурга от КПРФ

Центральный комитет КПРФ одобрил кандидатуру главы петербургского горкома, лидера фракции КПРФ в Заксобрании Романа Кононенко в качестве представителя партии на выборах губернатора Петербурга, сообщил ЗАКС.Ру сам Кононенко 30 мая. Он добавил, что решение о выдвижении должны утвердить на конференции.

- Практически полностью определились, мы будем принимать это решение на следующей неделе, на нашей конференции регионального отделения партии. Кандидатура была рассмотрена в центральном комитете. Полагаю, что такое решение мы и примем, - рассказал Кононенко.

Кононенко 42 года, родился в Ленинграде. С 2001 года состоит в КПРФ. Более десяти лет занимает различные должности в руководстве региональной ячейки. В 2020 году возглавил петербургский горком. В 2021 году избирался депутатом Заксобрания.

Выборы губернатора состоятся 8 сентября и, вероятней всего, будут длится три дня. Дату голосования парламент утвердил на заседании 30 мая. Пока о желании участвовать в выборах заявили глава СРЗП в Петербурге Надежда Тихонова, действующий губернатор Александр Беглов, а также мундеп Павел Брагин и предпринимательница Мария Михайлова.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру