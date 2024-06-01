В 2023 году Петербург стал лидером по заболеваемости ковидом

Количество перенесших коронавирус пациентов в прошлом году снизилось в России в 5,8 раз относительно аналогичных показателей годом ранее, говорится в докладе Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году". Первое место по заболеваемости ковидом занял Петербург.

Всего в 2023 году в России было зарегистрировано 2,072 миллиона случаев коронавируса, говорится в отчете Роспотребнадзора. При этом в 2022 году было зафиксировано 12,102 миллиона случаев заражения. В среднем по стране в прошлом году выявлялось по 1 412,41 случаю заболевания ковидом в пересчете на 100 тысяч человек, что в 5,9 раза меньше, чем за год до этого.

В Петербурге на 100 тысяч человек приходилось по 3 618,8 пациента. При этом заболеваемость в городе снизилась в пять раз относительно 2022 года.

Места в первой пятерке регионов по заболеваемости в пересчете на 100 тысяч населения достались также Пензенской (3 080,18) и Самарской областям (3 051,91), Москве (2 873,76) и Удмуртии (2 831,21).

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