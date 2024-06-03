Противник закона о КРТ Ольга Лихацкая хочет баллотироваться на пост губернатора

Одна из активных участниц движения против закона о комплексном развитии территорий в Петербурге Ольга Лихацкая хочет побороться за кресло губернатора города. Об этом она сообщила ЗАКС.Ру 3 июня. На выборы она планирует пойти в качестве самовыдвиженца.

В своем обращении к муниципальным депутатам, опубликованном в личном Telegram-канале, Лихацкая подчеркнула, что видит будущее в развитии институтов местного самоуправления. Сейчас, по ее словам, механизмы, которые позволили бы горожанам напрямую влиять на принимаемые Смольным решения, не работают. Одним из акцентов предвыборной кампании станет тема КРТ. Более подробную программу она опубликует позже.

Выборы состоятся 6,7 и 8 сентября. В эти дни горожане будут голосовать за главу города, депутата Заксобрания по 18-му округу и депутатов местных советов.

Напомним, городской закон о КРТ был принят летом 2022 года. Согласно норме, городские власти могут включать панельные "хрущевки" в программу по комплексному развитию территорий, в ходе которой дома могут быть снесены ради строительства нового жилья. Многие собственники квартир в таких домах выступили против документа. После волны недовольства Смольный согласился приостановить действие некоторых положений закона. Активисты по-прежнему требуют от властей полной отмены программы КРТ.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру