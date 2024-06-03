Малинкович подал документы для выдвижения кандидатом в губернаторы

Председатель "Коммунистов России" Сергей Малинкович подал документы в Горизбирком для регистрации кандидатом в губернаторы, сообщили 3 июня в Telegram-канале партии. Сам политик отметил качество работы комиссии.

"Сдал документы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию на выдвижение кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга, родного и любимого Ленинграда! Хочу отметить четкость и профессионализм в работе Горизбиркома", — приводит слова лидера партийный канал.

Также политик сообщил о том, что верит в победу социалистических идей в Петербурге.

Ранее Малинкович поведал в беседе с РИА "Новости", что был выдвинут партией в качестве кандидата на выборы губернатора Петербурга. По словам политика, однопартийцы единогласно поддержали его кандидатуру.

О планах участвовать в выборах Малинкович заявил на прошлой неделе. До этого он пытался баллотироваться на выборах президента, однако вышел из гонки после получения отказа в регистрации.

Фото: Компартия Коммунисты России / Telegram