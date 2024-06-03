Госдума рассмотрит поправки в налоговое законодательство

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы поправки в Налоговый кодекс, сообщил журналистам глава парламентского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, всего речь идет о пяти законопроектах.

"Этим пакетом вносятся поправки в закон о бюджете на 2024 год, одновременно вносятся изменения в Бюджетный кодекс, в закон о ежегодной выплате работающим родителям, изменяется закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, совершенствуется налоговая система", — передает слова Макарова РИА "Новости".

Перед первым чтением депутаты проведут встречи с экспертами на тему возможности корректировок внесенных поправок, добавил депутат.

Ранее Минфин представил в правительство пакет поправок в законодательство, связанных с переходом на прогрессивную шкалу НДФЛ. Предполагается, что изменения коснутся граждан с ежегодным доходом более 2,4 миллиона рублей, в зависимости от дохода ставка для них составит от 15 % до 22 %. Для зарабатывающих меньше указанной суммы ставка НДФЛ останется на уровне 13 %. Кабмин предложения одобрил.

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