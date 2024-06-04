В Петербурге могут увеличить выплаты ветеранам на юбилеи Победы в Великой Отечественной войне

Выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне могут увеличить для ветеранов в Петербурге, следует из текста законопроекта, опубликованного 4 июня на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы. В дальнейшем повышенные выплаты будут выделяться раз в пять лет.

Проект предусматривает внесение изменений в Социальный кодекс Петербурга. Документ планируется дополнить положением о введении увеличенных выплат ветеранам на 80-летие Победы, которое будет отмечаться в 2025 году. Аналогичные суммы будут выделяться в последующие юбилейные даты, то есть каждые пять лет.

В настоящее время размер ежегодной выплаты ко Дню Победы составляет 10 тысяч рублей для участников, инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских концлагерей. По пять тысяч рублей положено вдовам инвалидов и участников войны, а также родившимся до 3 сентября 1945 года гражданам.

Законопроект устанавливает, что в юбилейные даты празднования Дня Победы выплаты будут увеличиваться на пять тысяч рублей. Таким образом, участники войны, блокадники и узники концлагерей будут получать по 15 тысяч рублей, а вдовы и родившиеся до завершения Второй мировой войны — по 10 тысяч рублей.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

О планируемом увеличении выплат ранее говорил губернатор Александр Беглов в ходе своего ежегодного отчета перед Заксобранием 14 мая. О чем еще он говорил, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру