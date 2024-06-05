ЗакС и прогрессивное налогообложение

Фото Константина Ленькова / ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга 5 июня поддержало федеральную инициативу о внесении изменений в Бюджетный кодекс, предложенную правительством. Документ приняли сразу в двух чтениях. Некоторые депутаты выступили против и даже поспешили подготовить поправки, однако их коллеги в таком же спешном порядке эти правки отклонили. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Единственным активно обсуждаемым вопросом из повестки заседания стал внесенный с голоса проект постановления о федеральном законопроекте, которое подготовили в правительстве России на базе "принципа справедливости" в части определения размеров налогов. Одно из ключевых нововведений проекта - повышение налога на доходы физических лиц в зависимости от их годовых доходов. Так, в при доходах от 2,4 до 5 млн рублей ставка НДФЛ составит 15%, от 5 до 20 млн рублей - 18%, от 20 до 50 млн рублей - 20% и для доходов свыше 50 млн рублей - 22%. Для тех, кто получают менее 2,4 млн рублей, то есть менее 200 тысяч рублей в месяц, налог останется на привычных 13%. Петербургский парламент решил дать заключение на законопроект, при этом не от профильного комитета или комиссии, как это обычно бывает, а от всего законодательного органа разом. Подобные случаи для петербургского парламента редкость, отмечает Telegram-канал "Ротонда". В последний раз петербургские депутаты делали это во время принятия пенсионной реформы.

Не все депутаты поддержали думский законопроект. Некоторые выступали с замечаниями по большей части с организационной точки зрения. Сам проект в базе документов Государственной думы законотворцы разместили на 120 страницах (они появились на сайте думы 3 июня). Петербургские депутаты засомневались, что коллеги из ЗакСа вообще успели ознакомиться с документом. Также депутаты отмечали, что разумным и справедливым, по их мнению, было бы освобождение от налога на доход граждан, зарплата которых, например, не превышает 1 млн рублей. Несмотря на замечания, парламентское большинство без труда приняло проект постановления за основу.

На поправки, как это обычно бывает при срочных вопросах, выделили всего 5 секунд - в таких случаях документ сразу переходит к окончательному чтению. Высокую организованность проявили депутаты фракции "Яблоко". Пока иностранный агент Борис Вишневский* призывал коллег выделить на поправки хотя бы неделю, его однопартиец Александр Шишлов в эту минуту уверенным шагом направился с документами к депутату Олегу Милюте, председателю редакционной комиссии, в обязанности которой входит рассмотрение поправок. Успели.

Рассматривать поправки к проекту постановления начали сразу после завершения пленарного заседания - после него было объявлено внеочередное заседание, которое началось небольшого перерыва, чтобы редакционная комиссия могла изучить предложения "Яблока". Члены комиссии устроили "рабочее совещание" прямо в большом зале Мариинского дворца. Поправки в итоге были отклонены. Так, положительный отзыв на проект думского законопроекта был утвержден к 13 часам.

Все доходы, которые будут получены в результате повышения НДФЛ, казна города напрямую получать не будет - они будут направляться в федеральный бюджет. Некоторые депутаты на такой исход отреагировали положительно. В частности, лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник, который назвал федеральный законопроект "запоздалым" решением.

- Федеральный бюджет помогает городу практически во многих крупных инфраструктурных проектах. Без федерального бюджета ни один субъект не начинает ничего. Сколько сейчас федеральный бюджет делает амнистию по долгам регионов. Говорить о том, что эти деньги [от повышенных ставок НДФЛ] не доходят - ну это просто абсурд, если честно, - рассказал Крупник.

Напомним, недавно петербургские парламентарии вместе с чиновниками Смольного сетовали на то, что кикшеринговые компании ничего не приносят бюджету города, поскольку зарегистрированы в столице.

В Минфине считают, что прогрессивная шкала налогообложения затронет лишь 3% трудоспособного населения России. Заметим, новая система затронет 100% депутатов Законодательного собрания Петербурга. Согласно данным о доходах и имуществе депутатов парламента за 2023 год, если бы повышенная ставка уже действовала в стране, то 22 депутата бы отдавали бы в виде налогов 15% от доходов. Еще 24 парламентария - 18%. Для двух депутатов действовала бы ставка в 20% и лишь один неизвестный депутат, который отчитался о заработке в 210 млн рублей, отдал бы налогами 22%.



* Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов







































Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру