Активист Александр Виноградов подал документы для участия в выборах губернатора

В среду, 5 июня активист из Калининского района Александр Виноградов подал документы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для участия в выборах губернатора. Его анкета появилась в ГАС "Выборы". Побороться за место главы города Виноградов намерен в качестве самовыдвиженца.

Виноградову 42 года, родился в Ленинграде. Является индивидуальным предпринимателем. По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности его предприятия является обработка металлических изделий. В своих соцсетях Виноградов регулярно рассказывает о том, как он борется с незаконной торговлей.

Для участия в выборах кандидату необходимо собрать 155 подписей муниципальных депутатов в 84 муниципальных образованиях. Неделей ранее, 30 мая Виноградов писал в своем Telegram-канале, что его готовы поддержать 93 мундепа. Также, чтобы попасть в бюллетень, ему необходимо собрать более 82 тысяч подписей избирателей.

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября. Пока, по данным ГАС "Выборы", документы подали 15 человек.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру