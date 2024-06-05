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Выборы

Новости 5 июня, 22:01

Активист Александр Виноградов подал документы для участия в выборах губернатора

фото ЗакС политика Активист Александр Виноградов подал документы для участия в выборах губернатора

В среду, 5 июня активист из Калининского района Александр Виноградов подал документы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для участия в выборах губернатора. Его анкета появилась в ГАС "Выборы". Побороться за место главы города Виноградов намерен в качестве самовыдвиженца. 

Виноградову 42 года, родился в Ленинграде. Является индивидуальным предпринимателем. По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности его предприятия является обработка металлических изделий. В своих соцсетях Виноградов регулярно рассказывает о том, как он борется с незаконной торговлей. 

Для участия в выборах кандидату необходимо собрать 155 подписей муниципальных депутатов в 84 муниципальных образованиях. Неделей ранее, 30 мая Виноградов писал в своем Telegram-канале, что его готовы поддержать 93 мундепа. Также, чтобы попасть в бюллетень, ему необходимо собрать более 82 тысяч подписей избирателей. 

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября. Пока, по данным ГАС "Выборы", документы подали 15 человек. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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